民進黨台南初選「憲妃之爭」誰出線？蔡正元揭這1幕很清楚：甄嬛傳大戲上演

民進黨2026台南市長初選電話民調於14日晚間正式完成，預計將於今（15）日中午公布最終結果，台南被視為總統賴清德的「本命區」，立委林俊憲、陳亭妃的「憲妃之爭」誰能順利出線，接棒現任市長黃偉哲，備受外界關注。對此，前立委蔡正元在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃和林俊憲誰是自己人？光看到這一幕的態度就已經很清楚了，這真是民進黨的甄嬛傳宮廷大戲。

民進黨台南市長初選最終會是林俊憲還是陳亭妃出線？外界高度關注這被視為綠營堡壘的縣市，會由誰接棒參選。在初選選前關鍵時刻，立委王世堅南下陪同陳亭妃車隊掃街助陣。前總統陳水扁也公開表態，唯一支持陳亭妃，期盼「女力」成為台南第一位女性市長。

剛從民進黨高雄市長初選勝出的賴瑞隆，則特別趕到台南為林俊憲助選，陪同林俊憲造勢。賴瑞隆更致贈自己幸運物「黃色小鴨」給林俊憲，林俊憲則回贈2011年於蔡英文競選總統期間提出「三隻小豬計畫」小豬撲滿。

對此，蔡正元表示，光看到賴瑞隆跑去力挺林俊憲，其實態度已經很清楚，誰是自己人，他就要告訴全天下「我靠中央黨部民調還倒贏」，假設沒有中央黨部民調贏的多一點，那今天高雄出線的就會是邱議瑩。

「假如今天陳亭妃贏，你叫賴清德怎麼輔選？」蔡正元直言，台南對於賴清德來說是兵家必爭之地，這真是民進黨的甄嬛傳宮廷大戲，即便如此，王世堅仍南下力挺陳亭妃，可以說是有情有義的漢子。

