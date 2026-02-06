民進黨台南市第八選區林建南完成初選登記拚翻轉

民進黨台南市第八選區市議員參選人林建南由立委王定宇、黃捷陪同完成黨內初選登記。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜／台南報導

民進黨台南市第八選區(中西、北區)市議員參選人林建南六日完成黨內初選登記，在鄉親與支持者見證下，宣示再次投入地方選戰。立委王定宇與立委黃捷陪同，五個後援會會長全數到場力挺，展現基層團結氣勢。

林建南表示，自己過去曾參與黨內提名但未能出線，這些年並未離開地方，而是持續在中西區、北區深耕服務，走進里鄰、傾聽民意，以實際行動累積信任。這次再度投入選戰，首先必須通過民進黨初選考驗，爭取代表黨出征的機會。

林建南指出，這幾年他進入台南市政府社會局服務，擔任機要秘書期間，長期接觸弱勢家庭與社福團體，對社會安全網運作與第一線需求有更深刻體會。這段行政歷練讓他更了解政策與基層之間的落差，也更確信自己要站到第一線，為市民發聲。他並說，自己成長於中西區，婚後定居北區，生活與服務場域正與選區高度重疊。中西區與北區兼具歷史文化底蘊與商業發展動能，正面臨老屋保存、城市更新與交通改善等課題，需要熟悉地方脈絡、也具行政經驗的民意代表，才能在文化與建設之間取得平衡。而身為兩個孩子的父親，他也特別關注教育資源分配、少子化衝擊及青年就業壓力等議題，認為城市治理不能只看當下，更要為下一代預作準備，打造更友善的成家與發展環境。

林建南認為，完成初選登記只是起點，未來將持續以「深耕不曾離開」為信念，爭取選民認同，也為自己爭取通過初選、代表民進黨出征的機會。