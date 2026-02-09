民進黨台南市議員初選 蔡旺詮、吳通龍今完成登記

民進黨台南市黨部正辦理市議員初選登記，參選第10選區（東區）的蔡旺詮和參選第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內區）的吳通龍連袂前往民進黨市黨部完成登記。 圖：蔡旺詮服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市黨部正辦理市議員初選登記，參選第10選區（東區）的蔡旺詮和參選第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內區）的吳通龍今（9）日連袂前往民進黨市黨部完成登記。

現任議員吳通龍是四連霸資深議員，在第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內區）服務扎實，深獲基層肯定，此次爭取第5次連任，初選選情看好；蔡旺詮長期在東區服務，縣市合併後，上一次爭取四連任時，因民進黨提名策略失當，產生分票效應，而意外落馬，此次捲土重來，並擔任陳亭妃團隊執行長，有市長初選過關的加持，聲勢看好，但面臨初選四搶二的局面，競爭仍然十分激烈。

廣告 廣告

蔡旺詮表示，跌倒過的人，更知道怎麼站穩前行。自上次選舉失利後，三年多來，「沒有尋求一官半職」，反而更深耕基層服務，聯合服務處與公共事務每一天仍持續推動，並在「亭妃團隊」一步一腳印蹲點東區耕耘地方。

「曾經的挫折，成為鍛鍊自己的養分，也讓我更清楚人民真正需要的是什麼。政治的路就像騎鐵馬登山，有順坡也有逆坡，但每一滴汗水，都是向前的力量。」蔡旺詮說，此次回歸議員選舉，再接再厲，也得到了陳亭妃、王世堅的支持與鼓勵，讓他在堅定改革方向更確信，並不孤單。

身為「妃妃鐵馬隊」一員的蔡旺詮這次全程陪同陳亭妃騎遍37區、513公里，看見市民的熱情期待與信任，他認為「未來台南政壇需要更多踏實做事的人」。

蔡旺詮進一步表示，上一次因為票源分散，與議席擦身而過。這一次，我們更知道團結的重要，唯有集中選票，才能讓真正做事的人進議會。也呼籲這次的民調至關重要，希望東區的鄉親們能夠幫忙守住電話，也為亭妃團隊和執政黨能在東區更增一席，讓台南大步向前，人民更有力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

愛心接力不間斷24年 陳亭妃寒冬送暖台南六區同步發放關懷弱勢

紅蔥頭飄香北門料理研發結合食農體驗 黃偉哲：不怕貨比貨只怕不識貨