民進黨台南市議員東區提名少1席 2／4起登記

民進黨台南市黨部依中央執委會決議，市議員初選將於2月4至10日進行領表與登記作業，其中東區提名人數將從3席減為2席。（民進黨台南市黨部提供／郭良傑台南提供）

民進黨台南市長初選出爐，立委陳亭妃獲提名後，2026地方大選進入戰鬥佈局，民進黨中央29日公布市議員提名初選，將於2月4至10日進行初選領表與登記作業，中執會參採基層建議，衡酌區域政黨態勢，滾動調整提名，決議台南市東區最後通過提名2席。市黨部執委會也決議3月9日至13日提前進行里長提名領表登記。

台南市東區5席議員，目前國民黨2席、無黨籍2席，民進黨僅有蔡筱薇一席，其中無黨籍李宗霖屬性親綠，目前擔任民進黨團副總召。本次民進黨原本公布台南各區將提名33席，東區將提名3席，在權衡現勢後，黨中央決定減1席，改提名2席。

廣告 廣告

市黨部主委、立委郭國文表示，民進黨在台南能夠穩健執政，是因為受到人民栽培最深，維持議會過半的目標不變，目的是要更深入扎根基層，這不僅是首要的原則，更是黨公職對選民最大的回報。

此外，市黨部執委會決議在3月9日至3月13日提前進行里長提名領表登記作業。郭國文說明，面對2026地方大選，台南隊不僅要團結向前，更要持續扎根地方，里長是守護民主首都第一線尖兵，在最基層守護村鄰里，有些地方幅員廣大，有些則是人口密集，不僅需要鼓勵黨員同志投入基層，市黨部也要結合中央與地方福國利民政策說明，做好並加強輔選工作。

郭國文強調，提前完成協同戰鬥佈局有其必要性，希冀民進黨議員與里長提名順利進行，參選同志能夠儘早投入戰鬥狀態，達成從政初衷，回饋照顧更多市民朋友。

【看原文連結】