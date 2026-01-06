民進黨台南市長初選之爭！台獨聯盟表態挺「這人」 台灣基進回應了

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

民進黨內正進行的台南市長初選，呈現綠委陳亭妃及林俊憲之爭，而台派團體「台灣獨立建國聯盟」（台獨聯盟）去年（2025）12月早已表態力挺林俊憲，使外界好奇與台獨聯盟密切的台灣基進立場。對此，台灣基進黨主席王興煥今（6）日上午也回應了！

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今日上午共同亮相各自提名的首波候選人後接受媒體聯訪。

記者提問，台獨聯盟表態力挺林俊憲選台南市長，而若未來陳亭妃以民調高、披綠袍出線，身為和台獨聯盟密切關係的台灣基進是否會支持？而支持陳亭妃的理由是否因國民黨推出謝龍介，還是不論民進黨初選的結果人選都會支持？

對此，王興煥坦言，台灣基進的確和台獨聯盟關係很近，而林俊憲更是組織的盟員，「但是台獨聯盟是台獨聯盟，台灣基進是台灣基進」；他進一步說明，尤其是台灣前進不是小綠，其政治組合一邊要對抗藍白亂政、一邊要監督民進黨的施政，要堅定走第三路線、接地氣、為小市民代言。

台灣前進陣線召開2026第一波候選人公布記者會，台灣基進等4個小黨共推出7名人選。（圖／民視新聞）

他指出，當他們具有主體性時，要支持哪一位候選人，是因為台灣前進內部經過獨立判斷的共識，而決定要或不要支持該名候選人，並非因為民進黨的關係，「我們的政治判斷，不再是以民進黨或民進黨的支持者的反應作為前提，我們的判斷是秉持著政治的專業良知」。

因此，王興煥強調，是否支持候選人就是依政治良知判斷，甚至他們可以布局縣市長的層級，「台灣前進是有主體性的新的政治組合，我們有自己的主體性」。

