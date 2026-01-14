民進黨台南市長初選今晚民調 沈政男推測雙方差距

民進黨將於今（14）日進行台南市長初選電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力展開最後衝刺。精神科醫師沈政男推測雙方差距會在5%左右，並認為台南市長這一局，2026還是民進黨的。

沈政男今在臉書表示，民進黨台南市長初選民調，差距會在5%左右，超過誤差範圍，並認為都要進行民調，當然是讓數據最高的人去打最有把握的仗，「怎麼會以為台南的黨內初選，民進黨會讓萊爾校長屬意的人出線？」

話鋒一轉，沈政男表示，他日前將前總統陳水扁為2026民進黨台南市長初選候選人站台造勢的演講，從頭到尾聽完了，認為阿扁的思緒與口齒跟四十年前完全一樣，甚至更加犀利，40年前選台南縣長的瑣事如數家珍，時間、地點與人名都講得一清二楚。

此舉令沈政男不禁直言，以阿扁這樣的實力，40年前都選不贏台南縣長，怎麼到了現在，國民黨候選人落後民進黨那麼多？沈強調，2026台南市長這一局還是民進黨的，因藍白的長期經營仍有所不足。

民進黨將由誰參選台南市長，最快將在明日出爐，國民黨台南市長參選人謝龍介昨說不論民進黨最終由誰出線，都將面臨艱困選戰，並轉述基層民意形容，台南的現況如同「一鍋已經煮餿的湯」，即使再加入再好的食材也難以挽回，顯示民眾對長期執政的不滿情緒持續累積。

