民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲拚戰白熱化

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午在市府前舉行大型造勢活動，再度找來有扶龍王之稱的立委王世堅站台。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。





陳亭妃橫跨台南37區的鐵馬大串連行動圓滿落幕，再度找來有扶龍王之稱的立委王世堅站台。（圖／民視新聞）





立委王世堅再度唱起招牌金曲，用洗腦旋律深植人心，就是要力挺陳亭妃。二度找來有扶龍王之稱的立委王世堅站台。陳亭妃橫跨台南37區的鐵馬大串連行動圓滿落幕，車隊再度回到出發的永華市政中心，大批選民聚集，氣氛熱絡。立委陳亭妃說，用我的鐵馬精神讓大家知道，陳亭妃真的是跟別人不一樣的女力，這八天走了37區超過510公里，人民的支持我數度都紅了眼眶。

民調前最後一天，陳亭妃舉辦大型造勢活動，凝聚選民向心力。而黨內對手林俊憲，一早也來到東區的關帝殿，上香祈福。台南市長黃偉哲、市議會正副議長多位議員，全都到場助陣，車隊遊行展現勝選氣勢。立委林俊憲說，賴清德選市長選總統，我們都會從這裡出發，要是要從市區開始起跑的時候，我們今天也來這裡，再度展現我們台南隊，團結的精神和氣勢。





立委林俊憲集結府會同志，展現團結力量。（圖／民視新聞）





民進黨台南市長初選，將在12號抽籤決定民調時間，選情極度的緊繃，也讓本土社團選在最後時刻站出來，公開呼籲不管黨內競爭結果如何，最終都不能分裂，面對國民黨對手，要團結才能勝選。台獨聯盟台灣分部召集人鄭嘉勝說，一定要大團結才可以，維持我們台南代表台灣，在民主發展的過程中的，帶頭的角色。

陳亭妃鐵馬騎行，宣傳行動政府的施政理念，林俊憲集結府會同志，展現團結力量。民調前的周日，兩位超級戰將，都有大型造勢活動的登場，把關鍵時刻的氣氛，拉到滿檔。





