民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲拚戰白熱化

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，11日下午在市府前舉行大型造勢活動，再度找來有扶龍王之稱的立委王世堅站台。而立委林俊憲不僅一早就展開車隊遊行，晚間也舉辦大型造勢活動，現場湧入超過兩萬名鄉親，展現團結一致的氣勢。





民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃、林俊憲選情白熱化

民進黨台南市長初選民調，選情緊繃，陳亭妃透過鐵馬車掃，爭取民眾支持，林俊憲集結府會同志，展現團結力量。（圖／民視新聞）





立委林俊憲，11號晚間，在永康區舉辦最後一場造勢活動，現場湧入超過兩萬名鄉親，展現團結一致的氣勢，屏東縣長周春米也站台力挺。屏東縣長周春米表示，台南好還要再更好，讓我們台南和彰化嘉義高雄屏東，我們形成一個重要的連線守護台灣。

壓軸上台的林俊憲，也端出政見牛肉，提到黨內對手陳亭妃，在造勢場合哽咽，指被抹黑攻擊，林俊憲則認為，自己才被抹黑，雙方應盡全力打完初選，並接受結果，來場君子之爭。民進黨立委林俊憲表示，像我就是用盡我所有可以的力量，快快樂樂打完這場初選，要接受初選的結果，我認為這個才是一個黨員該盡的責任，這個才是一場真正的君子之爭。





陳亭妃在11日的大型造勢活動上，請來有扶龍王之稱的立委王世堅相挺。（圖／民視新聞）





而陳亭妃也舉辦大型造勢活動，請來有扶龍王之稱的立委王世堅相挺。民進黨立委王世堅表示，現在是堅定勇敢堅定挺妃，我信賴但是不信邪，所以我來了。陳亭妃橫跨台南37區的鐵馬大串連行動圓滿落幕，車隊再度回到出發的永華市政中心，大批選民聚集，氣氛熱絡。民進黨立委陳亭妃表示，我在初選的時候，民進黨的支持者告訴我，亭妃不能黨內互打，所以我也要跟民進黨的支持者說，我做到了我沒有攻擊沒有抹黑，我把別人對我的攻擊抹黑，一筆一筆吞下去。民進黨台南市長初選民調，選情緊繃，陳亭妃透過鐵馬車掃，爭取民眾支持，林俊憲集結府會同志，展現團結力量。民調前的周日，兩位超級戰將，都有大型造勢活動的登場，把關鍵時刻的氣氛，拉到滿檔。









