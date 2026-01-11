南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。





民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃、林俊憲選情白熱化

妃妃鐵馬最終站，陳亭妃從政治成長的安南區，要直達安平區的市政府！（圖／民視新聞）









周日一早從安南區的正統鹿耳門聖母廟前出發，陳亭妃的妃妃鐵馬最終站，從政治成長的安南區，要直達安平區的市政府。

廣告 廣告

而黨內對手林俊憲，一早也來到東區的關帝殿，上香祈福。台南市長黃偉哲、市議會正副議長多位議員，全都到場助陣，車隊遊行展現勝選氣勢。





民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃、林俊憲選情白熱化

林俊憲東區關帝殿車掃出發，遊行展現勝選氣勢！（圖／民視新聞）









民進黨台南市長初選，將在12號抽籤決定民調時間，選情極度的緊繃，也讓本土社團選在最後時刻站出來，公開呼籲不管黨內競爭結果如何，最終都不能分裂，面對國民黨對手，要團結才能勝選。

陳亭妃鐵馬騎行，宣傳行動政府的施政理念，林俊憲集結府會同志，展現團結力量。民調前的周日，兩位超級戰將，都有大型造勢活動的登場，把關鍵時刻的氣氛，拉到滿檔。





原文出處：民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃、林俊憲選情白熱化

更多民視新聞報導

民進黨台南市長初選倒數7天 陳亭妃"鐵馬車隊"掃街

民進黨台南市長初選之爭！台獨聯盟表態挺「這人」 台灣基進回應了

倒數6天! 力拚綠營台南市長初選 陳亭妃第5天鐵馬掃街

