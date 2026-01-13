民進黨台南市長初選倒數 2參選人衝刺拜票

（中央社記者張榮祥台南13日電）民進黨台南市長初選倒數計時，參選的立委林俊憲，今天在剛從高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆陪同下掃街拜票；另一參選人立委陳亭妃也馬不停蹄衝刺求勝，呼籲支持者全力動員。

民主進步黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選12日至17日進行民調，參加台南市長初選者，分別是黨籍立法委員陳亭妃及林俊憲。

賴瑞隆今天下午在台南拉抬林俊憲聲勢，林俊憲說，這是朋友情誼的展現，也象徵南台灣未來治理願景的合作，未來若通過初選與大選考驗，雙方將持續深化「南方治理平台」合作機制，打造南高幸福生活圈。

賴瑞隆接受媒體聯訪表示，林俊憲是他的好兄弟，對台南願景、建設非常用心，也是他心目中最理想、最優秀的台南市長人選，期待未來台南和高雄一起努力，讓南台灣更進步繁榮。

陳亭妃也把握初選民調前最後關鍵期，前往傳統市場等處拜票。她說，要用「鐵馬精神」深入地方，用「女力市長」改變台南，用「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。

陳亭妃呼籲支持者全力動員，一起完成這場改變台南、改寫歷史的關鍵一役。（編輯：吳素柔）1150113