南部中心／鄧山田、陳芷萍 台南市報導

民進黨台南市長初選進入倒數第7天，立委陳亭妃展開第四天的鐵馬車隊掃街，5日要騎的地方是山區，不但路程遠，而且都是爬坡的山路，陳亭妃仍然堅持全程騎完，都沒有下來用牽的，意志力相當驚人。

民進黨台南市長初選倒數7天 陳亭妃「鐵馬車隊」掃街

立委陳亭妃展開第四天的鐵馬車隊掃街，騎得地方是山區，有不少爬坡山路，陳亭妃仍然堅持全程騎完。（圖／民視新聞）

「加油！加油！加油！」力拚民進黨台南市長初選，立委陳亭妃的鐵馬掃街車隊展開第四天的騎行，5日上午從楠西區北極殿出發，繞行玉井、南化，沿途受到不少支持者夾道歡迎。但這裏是台南最偏遠的山區，不只區跟區之間的距離相當遠，道路起伏更大，有不少是山坡路段，儘管四周都沒有人，陳亭妃還是堅持用騎的，都沒有下來牽車，意志力十分驚人。好不容易騎了三個小時，終於抵達中間休息點，左鎮北極殿，現場已經聚集了大批的支持者，大聲替陳亭妃加油打氣。

廣告 廣告

民進黨台南市長初選倒數7天 陳亭妃「鐵馬車隊」掃街

儘管是偏僻無人的山區道路，立委陳亭妃（粉紅色）仍然奮力踩著踏板前行。（圖／民視新聞）

陳亭妃說，「比較一下 用你的眼睛，用你的耳朵，用你的心，是誰一直以來在山區地方蹲點服務？這才是最重要的，這代表著過去大家想到農損，我有需要服務，就會想到陳亭妃立委，從12年前到現在，亭妃都沒離開過。」廟方送上好彩頭和粽子，預祝她成功。初選最後一周關鍵時段，陳亭妃不斷的向鄉親耳提面命，接到電話時要怎麼說：「他若問你說市長...，他會問三遍，會引誘你，用不一樣的方式，看你是否堅定，看你是否真的有堅定支持陳亭妃，這個堅定很重要，就是要講三遍『陳亭妃』、『陳亭妃』、『陳亭妃』，三遍，這樣這通電話才是一百分。」陳亭妃說，她沒有資源，唯一有的就是人民的力量，呼籲支持者當她的手跟腳，幫她去拉票，一起寫下台南四百年來首度女市長的歷史。

原文出處：民進黨台南市長初選倒數7天 陳亭妃「鐵馬車隊」掃街

更多民視新聞報導

綠營高雄市長初選衝刺! 4選將狂打陸戰拚出線

台南"離婚500"成觀光景點！ 日遊客齊刷一排朝聖照

抖抖! 虱目魚剖開曬一夜干 曝曬2小時魚肉竟然在抖

