民進黨台南市長初選出爐 黄偉哲︰展現民主價值

對於民進黨台南市長初選結果，台南市長黃偉哲表示，展現民進黨民主價值。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於2026民進黨台南市長初選結果，現任台南市長黃偉哲表示，2位參選人在黨內民主機制下，完成一場公平、理性的初選過程，充分展現民進黨一貫堅持的民主價值。

黃偉哲強調，台南近年在中央支持下，科技產業快速發展，正是城市進步的關鍵節點，更需要團結凝聚、攜手向前。初選過後，是挑戰的開始，接下來最重要的任務，是共同面對年底的大選挑戰，讓台南持續穩健前進。

