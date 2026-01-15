民進黨台南市長初選勝出 陳亭妃：團結最重要

（中央社記者張榮祥台南15日電）在民主進步黨台南市長初選勝出的民進黨籍立法委員陳亭妃今天說，選舉是過程，團結最重要，目標2026贏，2028台南大贏，「我要6戰6勝（中國國民黨台南市長參選人）謝龍介」。

民進黨稍早公布初選民意調查結果，陳亭妃決戰民進黨籍立委林俊憲，2人分別與謝龍介對比式民調，陳亭妃勝出；民進黨預計21日開中央執行委員會提名。

陳亭妃接受媒體聯訪表示，她要承擔新任務，就是顧台南這個家，未來她會為這塊土地用心打拚，趕快安排向曾任台南市長的總統賴清德、台南市長黃偉哲請益台南經驗，更會拜訪林俊憲，將林俊憲這段時間提出事項納入政策。

她說，初選過程堅持不口水、不抹黑與不攻擊，遵守兼任民進黨主席的賴總統強調的不黨內互打，現在要團結民進黨，尤其面對2026藍白合，各縣市都不好打，團結內部，大步向前，才能贏得最大勝利。

她說，2026一定要贏，才能建立賴總統2028年連任最大底氣。藍白合重點在2028，不能讓賴總統擔心本命區台南，也要讓謝龍介知道台南要用心執政，不是用嘴巴執政。

51歲陳亭妃是長榮大學經營管理博士，曾任記者、台南市議員等。（編輯：李明宗）1150115