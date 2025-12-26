民進黨台南市長初選掀亂象 陳亭妃點名「不明民調」籲黨中央出手止亂
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選進入關鍵階段，近期各大媒體民調滿天飛。對此，參與初選的民進黨立委陳亭妃今（26）日正式致函黨中央與中央黨部選舉對策委員會，呼籲比照《公職人員選舉罷免法》相關規定，嚴格規範近期流傳的各式「不明來源民調」，以維護初選公平性與制度正當性。
陳亭妃指出，近期有特定媒體及管道發布所謂「內參民調」或網路民調，卻未依法揭露調查單位、主持人、執行時間、抽樣方式、母體與樣本數、誤差值及經費來源等必要資訊，已明顯違反《選罷法》第53條相關規定。她強調，這類資訊在選戰關鍵時刻快速擴散，不僅可能誤導選民，也對黨內公平競爭造成實質影響。
陳亭妃續指，依中央選舉委員會過往說明，凡未依法揭露完整資訊之民調，依法可處以罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處分將更加嚴重。她強調，民進黨的初選制度向來重視公平與透明，不能因選情緊繃而讓制度被模糊或破壞。
她也呼籲黨中央與選舉對策委員會，應正視此一問題，要求所有發布涉及初選的民調單位，必須完整揭露調查方式與來源，避免錯假資訊影響民意判斷，確保初選回歸理性、制度與民主精神。
陳亭妃最後表示，初選不只是黨內競爭，更是對外展現政黨民主價值的重要時刻，唯有嚴守制度、尊重規範，才能讓社會信任民進黨的選舉機制，確保選舉公平、公正。
