民進黨台南市長初選揭曉！輸陳亭妃2.69個百分點 林俊憲吞敗發聲了

民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐。民進黨中央稍早公布結果，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，林俊憲也在臉書發文表示，感謝鄉親的力挺，自己也會全力支持陳亭妃。​

民進黨本次初選採對比式民調，對手設定為國民黨籍謝龍介，並委託中央黨部、山水、精湛三家機構進行調查，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的 58.1630%。

根據民調報告顯示，在三家執行機構中，陳亭妃在「中央黨部」與「精湛」的調查中皆取得顯著領先，分別拿下 62.3917% 與 61.9360% 的高支持度；林俊憲則在「山水」民調中以 58.3703% 微幅領先陳亭妃的 58.2395%。經3家機構數據平均計算後，陳亭妃最終以約2.69個百分點的差距勝出，預計將於下週中執會獲得正式提名，這也意味著她將與國民黨參選人謝龍介進行第六度的正面對決。

初選結果出爐後，林俊憲也發聲表示，各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。今天的初選結果，代表他個人努力不夠，自己完全尊重，也坦然接受市民的選擇。

林俊憲強調，接下來，自己將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。再來要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺自己的好戰友，有大家真好。請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。

