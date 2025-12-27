政治中心／綜合報導

民進黨台南市長初選，唯一的一場政見會週六登場。陳亭妃、林俊憲各自提出政見，但雙方也針對彼此的爭議砲火猛烈，林俊憲狂轟"陳亭妃與前議長郭信良的關係"，陳亭妃反嗆，最近坊間來路不明的內參民調，是不是對手做的"。

握手合影，民進黨立委陳亭妃、林俊憲角逐台南市長初選，唯一一場政見會登場。

立委（民）陳亭妃：「重陽禮金帶狀皰疹（疫苗），這也是一樣在六都當中，我們比不上人家的，所以我們要說我們準備好了。」

廣告 廣告

立委（民）林俊憲：「（重陽）我們的禮金1000變2000，90歲我們就給他發一萬，我要替台南市老人免費注帶狀皰疹，皮蛇的疫苗，這個政策提出很多人給我肯定，包括剛剛亭妃立委也搞我抄去用。」

民進黨台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲砲火猛烈

陳亭妃說長者注射帶狀皰疹疫苗，是她會加強的方向。（圖／三立新聞提供）





隔空交火一年多的兩人面對面，政見會瞬間變成辯論會。

立委（民）林俊憲：「賴清德他沒有背骨，沒有選舉跑票啦，沒有傷害民進黨，兩次議長選舉跑票，造成黨內現在非常大的傷痕。」

立委（民）陳亭妃：「議會的事關我什麼事，議會的事情發生太多了，連最近民進黨的議長副議長，要跟國民黨換票嗎，那為什麼這些都不講，然後都挑你們要講的。」

林俊憲再質疑陳亭妃與郭信良關係，陳亭妃則怒斥近來坊間出現來路不明的民調，會不會是對手做的？

立委（民）陳亭妃：「我真的沒有錢去買所謂內參民調，（黨中央說）這應該是各陣營自己做的，我們台南就2個候選人，那會是誰做的。」

民進黨台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲砲火猛烈

林俊憲質疑國民黨議員大舉介入民進黨初選，是不是陳亭妃去跟他們連結的。（圖／三立新聞提供）





立委（民）林俊憲：「國民黨的議員在台上，拿麥克風喊說現在民進黨初選，你們接到電話要支持我對手陳委員，我當場跟他說你別介入民進黨初選，黨員不能為了自己選舉利益去連結國民黨。」

兩人劍拔弩張，現場提問要他們互說對方優點，砲火依舊猛烈。

立委（民）林俊憲：「亭妃委員也有她可取的地方，說準備很久了準備8年，但是選市長不是照排隊，選市長應該是選最適合。」

立委（民）陳亭妃：「我很羨慕，俊憲委員資源特別多，因為他造勢場可以辦很多場，然後遊覽車可以一台一台載，亭妃沒有這些資源。」

激烈的政見會後，也是初選最後衝刺階段，誰披綠袍參戰，很快就會揭曉。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：民進黨台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲砲火猛烈

更多民視新聞報導

民進黨台南市長提名政見會今開跑 林俊憲：有25名議員、3名立委支持我

媒體人嗆辣提問「初選後如何團結」 林俊憲、陳亭妃「這樣回」

台南市長提名競爭！陳亭妃稱蹲8年 林俊憲：選舉不是照排隊

