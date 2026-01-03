民進黨台南市長初選最後階段 妃、憲對民調勝出有自信
距民進黨台南市長民調日不到10天，民進黨2名台南市長參選人林俊憲、陳亭妃3日不約而同在溪北地區舉辦造勢，前者下午在新營長勝營區舉辦溪北最大場造勢會，湧入6000名支持者。後者從東山啟動的「女力.鐵馬精神」騎行拜票。2人對最後民調勝出都有信心。國民黨台南市長參選人謝龍介持續拜訪基層，對民調結果表示會當參考依據。
民進黨台南市長初選預計12、13、14日展開3天民調決勝負，林、陳之爭僅剩不到10天，選戰已到短兵相接階段，林俊憲陣營計畫在新營、安南區、佳里與永康區連辦4場大型造勢活動，陳亭妃持續鐵馬騎行全市行政區拜票。
林俊憲首場大造勢3日在新營起跑，除了民進黨18名的台南市議員站台，前農業部長陳吉仲到場力挺，湧入6000名支持者揮舞旗幟，營造溪北大團結聲勢。
林俊憲表示，坊間民調真假難辨，最相信的只有自己做的民調確實一路攀升，唯一關注的目標就是黃金交叉。
陳亭妃3日在東山區發動鐵馬拜票，從東山碧軒寺出發，車隊遶遍東山、後壁、鹽水、柳營與新營，預計騎行全市37區。
陳亭妃強調民調已「8連勝」對手，堅持人民力量最大。並稱一旦市長出線，將扮演「桶箍」團結每1位議員，民進黨初選是1個階段，過了初選就是往前邁進。
謝龍介3日上午拜會深耕基層，強調民調會當參考依據，將一步一腳印呼應期待改變的市民，晚間在永康區為台南市黨部舉辦募款餐會。
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 720
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 44
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 432
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 492
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 335
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 3 小時前 ・ 108
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 164
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 254
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 118
嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 38
綠委提修「兩國條例」藍竟挺到底？她回顧大型翻車現場：陸委會也廢了吧
2026年朝野對立氛圍加劇，民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，刪除「地區」、「國家統一」等字樣，陸委會對此表示尊重國會自主，兩岸條例因具高度敏感性，修正須有社會多數共識。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日在臉書批評，這已非民進黨第一次玩弄兩岸關係，民進黨立委蔡易餘2020年就曾做過的一樣的事情，呼籲林宜瑾這次「堅持提案」，別妄想在野當煞車皮。針對......風傳媒 ・ 48 分鐘前 ・ 4
胡振東受訪內容 許美華：必有華府背書默許
[NOWnews今日新聞]前美國國防部官員胡振東（TonyHu）近日在受訪時，談到一旦兩岸開戰、美國是否會派兵協防等敏感問題，強調美軍不用「登島」也能參戰，封鎖台灣等於封鎖全球，代價非中共能負擔，並提...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 14
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 22 分鐘前 ・ 2
中國又跳腳！批賴清德元旦談話「加劇台海緊張」 陸委會強硬反擊
即時中心／黃于庭報導總統賴清德昨（1）日以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並強面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心，我國沒有時間等待、內耗。未料，中國國台辦卻氣得直跳腳，指稱賴清德頑固堅持台獨，升高兩岸對立，相當忿忿不平。對此，陸委會也做出嚴正反擊。民視 ・ 1 天前 ・ 7
林岱樺稱已死過一次 若初選制度公平就不脫黨選｜#鏡新聞
備戰2026，民進黨21日將會公布高雄市長初選結果，今天(1/3)舉行政見會，4名選將同台交鋒，其中林岱樺因為助理費案遭到搜索約談，她在政見會上再次強調，自己禁得起千錘百鍊。只是提問環節中，被問到初選落敗者是否承諾不會違紀脫黨，賴瑞隆、邱議瑩與許智傑第一時間立即強調絕不脫黨，只有林岱樺並未正面回應。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 2
綠委提案改兩岸條例分「台灣與中華人民共和國」！陸委會回應了
政治中心／綜合報導中國近幾年來不斷以軍事威脅台海區域，過去更數度以圍台軍演試圖影響台灣民眾。對此，民進黨立委林宜瑾提案修法《兩岸人民關係條例》，將該法名稱改為「台灣與中華人民共和國關係條例」，已獲20名同黨立委連署，將正式提案。針對綠委們提案，陸委會也公開回應。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
川普稱對委內瑞拉展開大規模行動 逮捕馬杜洛夫婦
[Newtalk新聞] 美國有線電視新聞網《CNN》報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（ 3 日）凌晨發生多起爆炸，並指出市內部分地區一度停電。首起爆炸約發生於當地時間凌晨 1 時 50 分。而委內瑞拉政府隨後指控，美國對卡拉卡斯以及米蘭達州、阿拉瓜州與拉瓜伊拉州發動攻擊。總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已簽署緊急狀態令，以因應當前局勢。而美國總統唐納·川普（Donald Trump）正式透過社群平台 Truth Social 宣布，美國已對委內瑞拉展開「大規模攻擊行動」，並成功「逮捕該國總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子」，並將二人帶離該國。 據《路透社》報導，在通訊中斷前，馬杜洛曾緊急發表全國演說，宣布國家進入「最高作戰狀態」與「緊急狀態」，要求軍方保衛領土，隨後其訊號便消失在公眾視野中。 川普在社群平台 Truth Social 發布聲明表示：「美利堅合眾國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛總統展開大規模攻擊，馬杜洛總統與其妻子已被逮捕並被帶離該國。此次行動與美國執法部門協同執行。詳細情況將稍後公布，於美東時間上午 11 時（台北時間 4 日零時）在海湖新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 2