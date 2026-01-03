民進黨台南市長初選最後階段 妃、憲對民調勝出有自信

民進黨台南市長參選人林俊憲3日在新營舉辦大造勢，吸引6000多人進場支持。（程炳璋攝）

民進黨台南市長參選人林俊憲（前方中間舉手者）3日在新營舉辦大造勢，吸引6000多人進場支持。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選參選人陳亭妃（粉紅上衣者）3日從東山區出發，持續全市的鐵馬騎行第2天。（陳亭妃服務處提供／程炳璋台南傳真）

距民進黨台南市長民調日不到10天，民進黨2名台南市長參選人林俊憲、陳亭妃3日不約而同在溪北地區舉辦造勢，前者下午在新營長勝營區舉辦溪北最大場造勢會，湧入6000名支持者。後者從東山啟動的「女力.鐵馬精神」騎行拜票。2人對最後民調勝出都有信心。國民黨台南市長參選人謝龍介持續拜訪基層，對民調結果表示會當參考依據。

民進黨台南市長初選預計12、13、14日展開3天民調決勝負，林、陳之爭僅剩不到10天，選戰已到短兵相接階段，林俊憲陣營計畫在新營、安南區、佳里與永康區連辦4場大型造勢活動，陳亭妃持續鐵馬騎行全市行政區拜票。

廣告 廣告

林俊憲首場大造勢3日在新營起跑，除了民進黨18名的台南市議員站台，前農業部長陳吉仲到場力挺，湧入6000名支持者揮舞旗幟，營造溪北大團結聲勢。

林俊憲表示，坊間民調真假難辨，最相信的只有自己做的民調確實一路攀升，唯一關注的目標就是黃金交叉。

陳亭妃3日在東山區發動鐵馬拜票，從東山碧軒寺出發，車隊遶遍東山、後壁、鹽水、柳營與新營，預計騎行全市37區。

陳亭妃強調民調已「8連勝」對手，堅持人民力量最大。並稱一旦市長出線，將扮演「桶箍」團結每1位議員，民進黨初選是1個階段，過了初選就是往前邁進。

謝龍介3日上午拜會深耕基層，強調民調會當參考依據，將一步一腳印呼應期待改變的市民，晚間在永康區為台南市黨部舉辦募款餐會。

【看原文連結】