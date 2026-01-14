民進黨台南市長初選民調今晚登場 陳亭妃對決林俊憲
（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨啟動2026年台南市、高雄市及嘉義縣長黨內提名初選民調。繼完成高雄市及嘉義縣民調後，台南市今天晚間進行民調由立委陳亭妃、林俊憲對決，民調結果最快明天揭曉。
民進黨2026年縣市長選舉共有台南市、高雄市及嘉義縣3縣市為「初選區」，由民調決勝負。繼12日晚間執行高雄市、13日晚間執行嘉義縣後，今天晚間執行民調的選區為台南市，由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。
根據民進黨民調辦法，今天晚間6時至10時30分將由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果。
待台南市、高雄市、嘉義縣3縣市初選民調全數完成後，民進黨規劃於1月21日召開中執會，正式公告提名名單。（編輯：蘇志宗）1150114
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 101
鄉民監察院／民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆險勝邱議瑩不到1% 葉元之直喊怪：為何數字這麼接近
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導民進黨昨日晚間進行高雄市長初選民調，並在今（13）日中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 58
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 106
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 30
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 180
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 117
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 19
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 207
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜
國民黨高雄市長參選人柯志恩曾調侃，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。民進黨高雄市長初選預計明天揭曉，不論西瓜或蓮霧皆已今非昔比，藍綠港都之役將進入正規軍大戰，如果初選是「刀刀見骨」，大選必是「刀刀斷骨」，柯志恩必須先練好「金鐘罩鐵布衫」。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 2 天前 ・ 29
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 21 小時前 ・ 15
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
川普宣布終止美伊會談！籲伊朗民眾奪回國家：援助正在路上
川普在社群平台Truth Social發文呼籲：「伊朗愛國者們，繼續抗爭，奪回你們的機構！」並強調「記下那些殺人者與施暴者的名字，他們將付出代價」。他同時透露，未來將不再與伊朗進行任何會談，直到示威者的無謂犧牲結束為止。川普的發言是在密西根州一處汽車工廠演講時進一步...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 15
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐"
政治中心／綜合報導 九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲遲未定，傳出藍營內部已達成共識，採取不辦初選，要讓劉和然、李四川走協調會的方式，預計農曆年前，2/14前出爐。巧的是新北市議員陳偉杰在臉書公布2馬年春聯，內文暗藏"川"字，也被外界解讀，是在表態支持李四川！！民視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
初選民調台南壓軸！憲妃大戰今晚決一死戰
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12至17日進行。民進黨今（13）日公布最後一區為台南市，民進黨立委林俊憲、陳亭妃今晚將進行民調，若民調順利完成樣本數，明...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
快訊／民進黨2026初選！台南壓軸民調今晚登場 陳亭妃、林俊憲將對決
民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調昨日起進行，繼12日由由高雄市初選打頭陣，13日嘉義縣長初選登場，民進黨今（14）日確定今晚由台南市進行初選民調，參與者包括立委林俊憲及陳亭妃，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
綠營高雄市長初選結果出爐「賴瑞隆勝出」 與邱議瑩僅差不到1％
2026地方選舉將在11月登場，民進黨有4位立委想競爭高雄市長，包括賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑。初選從12號展開電話民調，今（13）日結果出爐，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4