民進黨台南市長初選決戰！黃偉哲挺「他」籲做1事：讓民意展現

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民進黨台南市長初選，處於綠委林俊憲、陳亭妃的競逐階段，兩人皆盼能爭取市民支持，進一步代表綠營角逐2026年台南市長選舉；由於明（12）日至17日就要進行初選民調，林俊憲今（11）日上午也開始進行車掃，現場更有台南市長黃偉哲、綠委郭國文、林宜瑾、賴惠員，以及不少議員到場力挺，而黃偉哲則強調，希望既然是大家認同的人就要回去顧電話、接電話，這樣才能夠讓民意真正展現。

黃偉哲受訪表示，由於明天開始要比民調，每個候選人都是渾身解數，但現在等於是考前5分鐘要做重點複習，而林俊憲的計畫就是要從許多人口密集的地方車掃一遍，這樣就可以在有限時間內接觸最多人，能夠把好的產品推銷出去。

快新聞／民進黨台南市長初選決戰！黃偉哲挺「他」籲大家做1事：讓民意展現

民進黨立委林俊憲（中）舉辦大車掃。（圖／林俊憲國會辦公室提供）

他也認為，當然最終民眾的認同還是要回歸到民調，而民調跟民眾的認同要能夠符合，便是既然是大家認同的人就要回去顧電話、接電話，這樣才能夠讓民意真正展現，｢我相信我們也對委員有信心，也對台南有信心，也對一些市民朋友們能夠做出最好的選擇，支持林俊憲」。

