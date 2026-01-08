民進黨台南市長初選激戰！ 陳亭妃.林俊憲勤跑37區

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選進入最後倒數階段，民進黨規定，明(9)日起，禁止各式廣告宣傳與發布民調。初選前關鍵時刻，民進黨立委陳亭妃與林俊憲今天不約而同都在關廟區衝刺拉票。林俊憲車隊掃街拜票，鑼鼓聲響徹雲霄；而陳亭妃有前總統陳水扁助陣，雙方隔空搶票，競爭持續升溫。

前總統陳水扁VS.議員(民)陳怡珍說：「我們第一位女總統，啊，女市長，市長先當，不用說這樣跳這麼快。」口誤讓現場笑聲不斷，但民進黨立委陳亭妃目標明確，力拚參選台南市長，而真當過總統的陳水扁，也現身幫站台，自稱巧遇但有備而來。

廣告 廣告

前總統陳水扁說：「我剛好放在車裡，剛好遇到亭妃。」陳水扁在當地信仰中心關廟山西宮前，親自送上親筆寫的春聯，寫上女力市長，兩人從廟外走進廟，一起上香參拜，而拚黨內初選展開37區鐵馬長征，8日邁入第6天，信心滿滿。

立委(民)陳亭妃說：「繼續用鐵馬精神，行動政府就是行動市長，市長在哪，政府就在在哪裡。」但挑戰可不只，台南市37個行政區，鐵馬行漫漫長路，同黨初選對手林俊憲，同一天也在關廟，搭上皮卡車隊掃街拜票，鑼鼓聲響徹雲霄，還有喇叭助功沿途衝電話民調。

立委(民)林俊憲說：「最後這幾天依照我們的節奏，我們就是再次走遍我們大台南37區，每個地方我都會去。」

民進黨台南市長初選進入最後倒數階段，兩人力拚時間火拚範圍，陳亭妃從早上9點起跑，從龍崎區一路騎車，到關廟仁德等區，而林俊憲更從早上8點，就在關廟山西宮集合，再以車掃方式，跑遍仁德歸仁及佳里等區。市長初選倒數計時黨內互打，規定9日起禁止各式廣告宣傳與民調發布，陳亭妃林俊憲，勤跑基層全力衝刺拉票，激戰熱度持續升溫。

原始連結







更多華視新聞報導

民進黨台南市長初選 2參選人騎鐵馬辦造勢衝刺

台南市長初選！ 林俊憲拚拓展航線 陳亭妃推傳產轉型

綠台南市長初選熱戰 陳亭妃打政見牌 林俊憲推美食

