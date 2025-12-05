南部中心／綜合報導

民進黨台南市長初選廝殺激烈，立委林俊憲日前接受媒體訪問時提到，「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」，意旨總統賴清德希望提操守好、對黨忠誠的人，而非像他的對手、立委陳亭妃和台南市議會前議長郭信良策劃跑票叛黨。對此，立委陳亭妃在社群平台發長篇文章回應，細數自己在立法院8年來的質詢，強調自己沒有停頓，而是不斷爭取，不斷衝，就是希望所提的市政白皮書是沒有錯的，也希望藉著爭取中央的資源讓它可以更加完整。





立委陳亭妃在社群平台發長篇文章回應，細數自己在立法院8年來的質詢，強調自己沒有停頓，而是不斷爭取。（圖／翻攝畫面）

立委陳亭妃表示，科技三軸不是一句口號，也不是短期政策，而是要從「點」變「線」，再到推動跨科技城市發展的「面」，例如8年前的後壁蘭花園區，本來是由地方管轄，111年農委會掛牌主掌相關業務推動，但是預算一直還是編在「屏東農業科技園區」，終於在不斷的爭取下，今年9月農業部正式掛牌「花卉產業園區」成為四級單位，明年終於有屬於自己園區的預算，再加上公建預算，未來將會把農業科技的量能變得更大，也強調每次都會參與掛牌，而南科園區也從一期、擴展到二期、三期、甚至四期也要落腳沙崙，還有沙崙的AI運算中心，以及大南方新矽谷產業旗艦計畫，這些都是8年前沒有，現在逐步堆疊。

快新聞／民進黨台南市長初選熱戰 陳亭妃細數立院政績呼籲：黨內同志要團結

陳亭妃再次強調，我們的對手是國民黨、是謝龍介，而且目標只有一個，就是要選出黨內最強侯選人，才能贏得2026的大選。（圖／翻攝畫面）

賴主席在9月3日的中常會三申五令，黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊，質疑攻擊她的人，難道連賴總統的話都不聽了嗎？陳亭妃強調，這是她對於同志的攻擊最後一次的回應，任何同志攻擊、抹黑、污蔑的難聽字眼，都會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為一定要大步向前，才能對得起台南市民的期望。陳亭妃也再次強調，我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，我們不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為我們的目標只有一個，就是要最強侯選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。

