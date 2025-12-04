民進黨台南市長初選白熱化 泛綠廿一議員力挺林俊憲當「桶箍」

民進黨台南市長初選白熱化，「泛綠二十一議員力挺林俊憲當「桶箍」。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

民進黨台南市長初選進入最後關頭，立委林俊憲、陳亭妃雙方決戰進入白熱化。台南市議會民進黨團內21名泛綠議員，四日召開記者會，力挺林俊憲，強調林是最佳「桶箍」。議長邱莉莉表示，黨團成員3分之2，明確站在林俊憲身邊，並火力全開，批評陳亭妃，「不是戲台下等久就能當主角」，強調林俊憲才是「唯一選擇」。

民進黨團目前29位成員，包括綠色連線，21位挺林俊憲。總召周嘉韋表示，林俊憲近期提出許多具體的社福政見，從到老、內容具體完整並有財政評估，能真正改善台南未來20年人口結構與幸福指數的政策藍圖，反觀陳亭妃，拿8年前的「過期政見」呼攏選民。郭鴻儀也指，林俊憲所提政見，陳的團隊只告訴民眾會「統包」處理。

廣告 廣告

邱莉莉則指目前檯面上的白熱化是初選是決定誰最適合代表民進黨參選市長關鍵，「議員團體的共識相當重要」，她並說明支持林俊憲原因，包括林長期投入台南建設、熟稔地方政治與經濟發展，學經歷和操守，外界肯定，且從政見周延度、誠信紀錄與願景高度來看，林俊憲才是「唯一選擇的桶箍」。

她並舉例批評陳亭妃，2014年擔任民進黨中常委，負責督導台南正副議長選舉，且當時綠營實質過半，結果卻發生議長票跑票；2018年，民進黨提名她擔任議長，郭信良不服黨團決議宣布退黨，跑票者就是陳亭妃的妹妹陳怡珍，導致綠營又失守，「若陳忘記，我幫她找回記憶」，當初既然不愛黨，如今要說多愛民進黨，呼籲市民睜大眼睛，「做過的事，不能遺忘」。

21人包括邱莉莉、林志展、周嘉韋、蔡蘇秋金、余柷青、李宗翰、黃肇輝、朱正軒、沈家鳳、謝舒凡、陳秋宏、蔡麗青、沈震東、林依婷、蔡筱薇、李啟維、郭鴻儀、鄭佳欣、楊中成、李宗霖、黃麗招。