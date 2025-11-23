民進黨台南市長初選競爭激烈 電視名嘴挺身表態
〔記者林南谷／台北報導〕競選民進黨台南市長初選爭取提名的立委林俊憲15日成立下營後援會，凝聚初選「會贏」(下營台語諧音a贏)勝選氣勢，激勵支持者士氣，除了網紅醫師高大成特地站台力挺，電視名嘴、公民教師黃益中也發聲支持。
黃益中22日在臉書發文曬出替林俊憲站台照片，他說：「林俊憲在介紹來賓時提到台上市議員來回車程就要2小時，我馬上接話我台北下來車程是5個小時；為什麼要這麼相挺，我認識林俊憲很多年，他不背骨不投機，有情有義表裏如一，親切待人沒有架子，在地方認真做事，政論節目幽默論述被稱爲收視率扛霸子。」
接麼黃益中引述台南文學家葉石濤說的一席話：「台南是一個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」他說，相信把台南市交給準備好的林俊憲，台南可以實現安心的幸福。
相關新聞：林俊憲成立競選台南市長下營後援會千人相挺 網紅醫師高大成站台
