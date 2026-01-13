民進黨台南市長初選進入最後倒數 陳亭妃籲市民守電話寫歷史

把握決戰前夕，立委陳亭妃今早偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向鄉親拜票，懇請市民把握最後時刻，用一通電話、一道關鍵答案，為台南寫下歷史新頁。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選電話民調正式進入最關鍵時刻，台南市電話民調將於明（14）日登場，選戰全面進入最後倒數。把握決戰前夕，立委陳亭妃今早偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向鄉親拜票，懇請市民把握最後時刻，用一通電話、一道關鍵答案，為台南寫下歷史新頁。「扶龍王」立委王世堅明日也將再度南下陪陳亭妃車隊掃街 從出生地起跑展開最後衝刺。

現場鄉親紛紛表示，陳亭妃最接地氣，就像自己的女兒、姊妹一樣親切可靠，相信未來能為台南帶來不一樣的氣象，讓「女性來顧台南這個家」，為城市注入溫暖而堅定的力量。

廣告 廣告

陳亭妃指出，這段時間推動「女力市長・鐵馬精神」行動，歷經11天、踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應期待。她強調，要把這一路累積的正能量，全部帶進台南市政府，用「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。

陳亭妃也強調自己的座右銘—「永遠和自己在比賽」，她表示，「領先」代表更大的責任，未來要和市民一起找回台南的光榮感。

面對即將登場的電話民調，陳亭妃鄭重呼籲，只要接到電話，不論題目怎麼問，答案都只有一個—「陳亭妃」。她強調，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就能寫下歷史，讓台南在400年來，誕生第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

陳亭妃懇請所有支持者，把握最後34小時，全力動員、全力守電話，一起完成這場改變台南、改寫歷史的關鍵一役。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南市長初選電話民調關鍵時刻 陳亭妃站路口展開街頭拜票行動

林俊憲：不論民調抽中哪天皆全力以赴 與市民面對面爭取支持到最後一刻