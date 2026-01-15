民進黨台南市長初選陳亭妃勝出 拚首位女市長

立委陳亭妃（圖中）成功擊敗對手，獲得民進黨提名。（記者陳佳伶攝 ，資料照片）

記者綜合報導

​備受矚目的民進黨台南市長黨內初選民調結果於今（15）日中午正式揭曉。在歷經昨晚激烈的電話民調對決後，立委陳亭妃成功擊敗對手立委林俊憲，獲得民進黨提名，將代表黨內出征 2026 年底台南市長大選，挑戰成為台南史上第一位女性市長。

​陳亭妃以「台南第一位女市長」為訴求，強調其紮實的基層深耕與不分黨派的服務形象，成功在最後關頭凝聚支持者「守住電話」，最終在民調數據中脫穎而出。民進黨中央預計於 1 月 21 日正式公告提名名單。

​隨著綠營人選定於一尊，2026 年台南市長大選態勢已然明朗。陳亭妃將對上國民黨已提名的強棒謝龍介。面對謝龍介近年在地方累積的高人氣，陳亭妃能否延續初選勝選氣勢、成功守住「民主聖地」江山，將成為全台關注的焦點。