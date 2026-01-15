南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝，接下來的黨內團結之路，備受關注。28年前踏入政壇，陳亭妃從市議員轉戰立委，都是高票當選，還五度戰勝國民黨的謝龍介，這次初選期間，儘管曾經黨內互射，勝選後，黨內的立委和地方議員都表示，要更努力營造團結共識。

民進黨台南市長初選陳亭妃勝出 黨內立委、議員籲團結拚勝選

陳亭妃初選勝出，外界預料民進黨地方派系力量，會有一些新的衝擊！（圖／民視新聞）2026年的第一天，陳亭妃的行動正能量鐵馬行，總長518公里繞行台南市37區，鐵馬精神與毅力，成為陳亭妃在政治上的印記。

廣告 廣告

其實早從2018年，陳亭妃就有第一次的幸福鐵馬行，那也是黨內市長初選的征途，不同的是這一次陳亭妃，取得了勝出的桂冠。

崑山科大通識中心講座教授丁仁方表示：「民進黨地方的派系力量，會有一些新的衝擊，那個變化會很大，對於陳亭妃來講的話，如果她有機會當選市長的話，也是一個很大的考驗，因為她必須要整合不同的力量。」

陳亭妃的勝出，代表地方派系勢力的重新整合，尤其台南市是賴清德總統的政治本命區，接下來中央和地方間的磨合，也備受關注。而初選結果底定，民進黨內的立委、議員，也砲口一致對外。

民進黨台南市長初選陳亭妃勝出 黨內立委、議員籲團結拚勝選

1974年出生的陳亭妃，1998年以無黨籍身分，登記參選台南市議員，陪同的正是，培養她進入政壇的議員父親陳佳照。（圖／民視新聞）台南市議員周嘉韋表示：「我們也希望未來的母雞，應該要去思考，她怎麼在初選的時候的，這些人情必須要還，又怎麼去整合我們黨內的同志，這才是下一個關鍵的問題。」

立委郭國文表示：「初選的結束就是黨內團結的開始，謝龍介就交給台南市黨部來處理。」

至於國民黨的選將謝龍介，也公開下戰帖。

立委謝龍介強調：「雖然跟我不熟，但我還是要誠摯的恭喜她，贏得民進黨的初選，那也期待未來我們可以打一場，光明的選戰。」

1974年出生的陳亭妃，1998年以無黨籍身分，登記參選台南市議員，陪同的正是，培養她進入政壇的議員父親陳佳照。之後她加入民進黨，又高票連任兩屆議員。2008年起擔任立委至今。

2020年和2024年，都是全市最高票當選連任。與謝龍介五次選戰中交鋒，五戰全勝。2026年的市長選戰將是兩人的第6度正面對決。

原文出處：民進黨台南市長初選陳亭妃勝出 黨內立委、議員籲團結拚勝選

更多民視新聞報導

有望成為府城400年來首位女市長！陳亭妃勝初選 謝龍介表態了

初選險勝嗨Call致謝！王世堅不敢居功 陳亭妃笑得合不攏嘴

台南市長初選結果出爐 陳亭妃60.8%勝林俊憲58.1%

