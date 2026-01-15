民進黨台南市長初選陳亭妃勝出

即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，返台後召開記者會說，賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購；另還指稱，他更堅定要反對該條例。對此，行政院長卓榮泰今（15）日指示國防部，積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明，必須即時澄清特定人士不符合事實的發言；而黃國昌稍早也回應了。黃國昌指稱，「昨（14）天我在記者會所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚」，有相當比例不是用於對美軍事採購，且今天國防部都承認了，「我哪句話有說錯？」；他更說，到目前為止台灣人民所知美國國務院公告，台灣對美直接採購的金額為3000多億，「請問這句話哪裡說錯？」接著，黃國昌又稱，美國接下來將進行行政、立法程序，不知道什麼時候會出來，內容為何也不知道，因為沒人是神仙，可以在沒有直接資訊的情況之下預測，「昨天這3點我說得清清楚楚，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，扎稻草人出來擋，這樣的作為非常可恥」。最後，黃國昌再度點名卓榮泰「說清楚講明白」，為何19日國防部突然要到立法院秘密會議報告，若按照綠委陳培瑜所說，之前都講得很清楚，國防部為什麼有必要進行報告，什麼時候決定的？誰下指令的？民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）針對AIT（美國在台協會）及美國國務院相繼表態支持國防特別預算，民進黨團幹事長鍾佳濱今早回應，昨天黃國昌只說「很多都談了」，但都不能說，並不曉得他見了誰、講了什麼，不過美方官員態度都一致，對於行政院所提特別預算，不管是規模還是內容，均維持原先承諾。「到底黃委員去美國見了不一樣的人，還是在飛機上忘了人家跟他講的話，回到台灣一會兒說國防很重要，一會兒更加堅定反對行政院特別條例版本」，鍾佳濱直指，從AIT公開發言和美國官員態度，證明台灣所提出的1.25兆特別條例預算規模，都向美方磋商過，內容項目也經過討論。至於未來審查，鍾佳濱喊話，希望黃國昌回到立法院之後，可以在機密會議上把聽到的、看到的，好好拿出來跟國防部官員核對，說不定下週一（19）機密專案報告，就能解答他的疑惑。原文出處：快新聞／質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？ 更多民視新聞報導女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫

民視影音 ・ 10 小時前 ・ 2