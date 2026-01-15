民進黨台南市長初選陳亭妃勝 林俊憲：自己努力不夠

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選「憲妃決戰」終於落幕，由陳亭妃以百分之60.8557勝出，領先林俊憲2點多個百分點，將拚台南首位女市長，對於這個結果，林俊憲接受，說自己努力不夠，接下來會支持陳亭妃，而這也代表陳亭妃將第六次對決國民黨的謝龍介，她說目標就是6戰6勝，市議員打出全壘打；至於謝龍介也準備好打場逆轉勝，他說年底選舉就是總統賴清德2028連任的保衛戰，已經進入戰鬥位置，要跟賴清德正面對決。

台南市立委(民)陳亭妃：「我要六戰六勝謝龍介，我們有信心，我們議員可以打出一支全壘打。」民進黨初選壓軸台南市，「憲妃決戰」終於落幕，由陳亭妃披綠袍出戰。

台南市立委(民)陳亭妃：「藍白合的前提之下，其實在各縣市都不好打，2026我們一定要贏，而且要打贏，才能建立我們賴清德總統，2028最大連任的底氣。」

選前主打組織戰的林俊憲，確定落敗之後，第一時間發聲，說是自己努力不夠，台南市立委(民)林俊憲：「我個人的努力不夠，我也會支持陳亭妃委員，民進黨只有團結，才能打贏市長的選舉。」

接受這個結果，並呼籲支持者「歸隊」，畢竟接下來這場仗，需要的是團結對外，初選結果，陳亭妃拿下60.8557%的支持度，勝過林俊憲的58.1630%，兩人差距僅有2點多個百分點，將第六度對決陳亭妃的謝龍介，戰鬥位置已經就位。

台南市立委(國)謝龍介：「台南市長的選舉，就是賴總統的2028保衛戰，進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決，那也期待，未來我們可以打一場光明的選戰。」年底府城百里侯之戰，陳亭妃有信心，謝龍介也準備好，要打一場逆轉勝。

