民進黨台南市長初選陳亭妃勝 謝龍介盼君子之爭

（中央社記者王承中台北15日電）民進黨台南市長初選結果今天出爐，由立委陳亭妃勝出。國民黨台南市長參選人謝龍介表示，誠摯恭喜陳亭妃贏得初選，期待未來兩人能夠君子之爭，打一場光明正大的選戰。他不會寄託民進黨的分裂，有信心最後會贏得勝選。

民進黨公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃決戰立委林俊憲，2人分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出；民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名。

甫獲國民黨提名參選台南市長的國民黨立委謝龍介今天在立法院受訪表示，對於民進黨初選的結果不感到意外，他要誠摯的恭喜陳亭妃贏得初選，也期待即將登場的台南市長選戰，兩人能夠君子之爭。他不會動用網軍，也不會涉入光電，希望兩人打一場光明的選戰，讓台南市民找回光榮感。

謝龍介指出，當總統賴清德贏得2024總統大選後，他就知道2026年台南市長選舉就是賴總統能否在2028年連任的保衛戰，當他進入戰鬥位置後，就是準備跟賴總統正面對決。

對於是否有信心打贏台南市長選戰，謝龍介表示，民進黨在初選過程砍得刀刀見骨，兩邊陣營都對他有不同的看法，但他不會寄託民進黨的分裂；民進黨在台南市33年的執政，坦白講乏善可陳，台南市民想要改變。

謝龍介說，他會迎接台南市民想要改變的期待，做出努力，最後完成市民的願望。

媒體詢問，初選民調顯示，謝龍介與陳亭妃對決，兩人的民調差距大於謝龍介與林俊憲對決。謝龍介表示，對於民調結果都尊重，但他自己很清楚自己的熱度，當他走入基層時，民眾的熱情跟民調數字截然不同，他胸有成竹，且台南市民對他的鼓勵比4年前是加倍有餘，請各位拭目以待。

針對陳亭妃喊出「我要6戰6勝謝龍介」，謝龍介表示，沒有所謂的天敵，賴總統稱自己是黑金、官商勾結的天敵，結果陳亭妃還是出線，所以他有信心最後會贏得台南市長選戰。

媒體追問，是否有話想跟林俊憲說。謝龍介指出，林俊憲有個優點，就是在初選過程看到民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護且願意改革，他對林俊憲蠻欽佩的。他鼓勵林俊憲再接再厲，不要氣餒。政治本就是這樣，失敗了就繼續爭取選民的認同，像他一樣，最後一定能夠攻頂成功。（編輯：翟思嘉）1150115