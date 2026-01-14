民進黨台南市長初選電話民調結束 陳亭妃：好好睡一覺等待結果

民進黨2026台南市長初選電話民調今（14）晚進行，晚間10點左右，民調已經結束，候選人之一的立委陳亭妃也在臉書發文，「今晚讓我們好好睡一覺，等待明天中央黨部早上10:30會開封民調資料」。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

民進黨中央今天上午公布抽選結果，確認當日執行的2026年直轄市長及縣市長提名初選民調選區為台南市，台南市長初選的民調作業將在今天晚間6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天結果出爐。

陳亭妃找來立委王世堅陪同車掃。（圖／中天新聞）

事實上，陳亭妃上午再次邀請有「扶龍王」封號的立委王世堅南下助陣，兩人從台南東嶽殿出發展開車隊掃街。王世堅也表示，陳亭妃面對大軍壓境、派系圍攻仍泰山崩於前而面不改色，相信台南鄉親會在初選中還她一個公道。

陳亭妃晚間臉書發文感謝支持者們。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃晚間在臉書發文表示，今晚民進黨台南市長初選民調已經順利完成。亭妃要感謝每一位幫亭妃守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮的回報我有接到電話，在這個時候「唯一支持陳亭妃」就是我們的共同語言。今晚讓我們好好睡一覺，等待明天中央黨部早上10:30會開封民調資料。台南加油！民進黨加油！台灣加油！

