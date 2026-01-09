民進黨台南市長初選黃金週末 兩陣營全力衝刺

（中央社記者楊思瑞台南9日電）民主進步黨台南市長初選民調預計於下週進行，明天是進入競爭尾聲的「黃金週末」，兩陣營全力衝刺，陳亭妃將以鐵馬行動深入大北門區，林俊憲則是在佳里區舉辦團結造勢大會。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，將於12日至17日進行，參加台南市長初選者包括立法委員陳亭妃和林俊憲。

林俊憲服務處告訴中央社記者，把握初選前倒數衝刺時刻，今天號召25名台南市議員於全市同步展開掃街拜票，深入市場、路口與人潮聚集處，主打「多點開花」，讓每名參與議員都成為林俊憲分身，逐一向市民問候、請託，全力催出支持力量。

林俊憲服務處指出，明天下午3時將於佳里區安北路及延平路口舉辦「林俊憲大北門團結大會」，預計包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、王義川等人將出席。

林俊憲透過新聞稿表示，最後衝刺階段，重點不在於造勢場面有多大，而在於選民是否真正感受到「這個人準備好了」，這段時間走遍台南各區，面對不同世代與族群，把政見一項一項說清楚、講明白，不怕重複、不怕選民覺得煩，只擔心市民有沒有聽懂、有沒有機會好好了解他的規劃。

陳亭妃服務處表示，明天預定進行「行動政府・行動正能量–妃妃鐵馬行動」第7天行程，上午8時45分於北門區南鯤鯓代天府集合出發，深入大北門區各地。

陳亭妃透過新聞稿表示，台南市長黃偉哲今天宣布推動國中小營養午餐免費政策，她除了全力支持，並主張未來必須全面加強推動學校午餐使用符合「三章一Q」標準食材，確保以國產、可溯源、安全的食材為主。

陳亭妃表示，營養午餐是攸關孩子健康成長與城市未來的基本工程，若未來承擔市長責任，將把這件事當成每天要顧的事，定期與學校、營養師交換意見，滾動式檢討，避免午餐品質因免費而下降。（編輯：吳素柔）1150109