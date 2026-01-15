民進黨台南市長初選「憲妃之爭」揭曉 立委陳亭妃出線

民進黨今天(15日)公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃與林俊憲兩強相爭下，陳亭妃以60.8557%勝出，將代表民進黨參選台南市長，民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。

民進黨本週啟動2026年台南市、高雄市及嘉義縣長初選民調，繼完成高雄市及嘉義縣後，14日晚間壓軸執行台南市的民調，由立委陳亭妃、林俊憲上演「憲妃之爭」。

民進黨15日上午開封民調，結果順利出爐，立委陳亭妃以60.8557%勝過林俊憲的58.1630%。民進黨發言人韓瑩宣布民調結果：『(原音)根據剛才10時30分的開封結果，兩個人數字最高的是陳亭妃委員，這樣的結果也會經由下週的選對會送交中執會確認提名程序。今天10時30分的開封結果一樣是由何博文副秘還有兩位候選人代表全程陪同且錄影公開。』

根據民進黨公布的民調，陳亭妃、林俊憲2人分別與國民黨籍對手謝龍介對比，陳亭妃獲得60.8557%、謝龍介13.8631%；林俊憲則是58.1630%、謝龍介是21.6493%，由陳亭妃勝出，將接棒現任市長黃偉哲參戰。

由於民進黨台南市長黨內初選「憲妃之爭」激烈、砲火四射，外界關注民調結果出爐後要如何整合？發言人韓瑩表示，民調開封時，雙方代表都一致同意這個結果，相信參選人後續也會發表團結一致的相關談話，民進黨在2026年勝選相當有希望。

隨著台南市長初選民調揭曉後，民進黨3個「初選區」的作業也宣告完成，民進黨預計1月21日召開中執會，正式公告2026年台南市長選舉提名立委陳亭妃、高雄市長選舉提名立委賴瑞隆，以及嘉義縣長選舉提名立委蔡易餘。(編輯：宋皖媛)

