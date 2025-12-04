民進黨台南市長初選「桶箍」之爭 泛綠21議員力挺林俊憲

民進黨台南市長初選，台南市議會議長邱莉莉等21議員今開記者會力挺立委林俊憲。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選白熱化，兩位市長參選人林俊憲和陳亭近日紛紛宣稱自己有能力成為「台南的桶箍」。台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展、議會黨團總召周嘉韋等21議員，今天下午聯合召開記者會，強調「桶箍不是自封的，而是靠能力、政見與誠信換來的。」

今天出席及參與聯名的議員，除邱莉莉、林志展、周嘉韋外，還包括議會黨團副總召蔡蘇秋金、余柷青，幹事長李宗翰、發言人黄肇輝、朱正軒及沈家鳳，以及謝舒凡、陳秋宏、蔡麗青、沈震東、林依婷、蔡筱薇、李啟維、郭鴻儀、鄭佳欣、楊中成、李宗霖、黃麗招等共21位議員。

他們表示，台南市議會多數議員一致肯定立委林俊憲近期所提出的多項具體社會福利政見，包括生育獎勵金翻倍、孕婦交通補助、孕婦RSV疫苗免費、老人健保全額補助、重陽禮金加倍、長者搭乘小黃補助、長輩免費施打皮蛇疫苗等政策。議員們表示，這些內容具體、完整、有財政評估，是能真正改善台南未來20年人口結構與幸福指數的政策藍圖。

他們指出，林俊憲長期在國會為台南爭取資源，包括南科跨區交通、產業升級、教育補助等，展現長期治理視野；而陳亭妃委員所提出的政見多為8年前初選的口號複製貼上，而所謂的政策白皮書，更是完全搜尋不到。不禁令人質疑「這些8年前的過期政策，如何跟上台南進步的腳步！」

多位議員強調，「台南的桶箍」是能夠符合市民期待、穩定市政、推動福利的人，而不是拿過期政見糊弄市民的政客，經過最近這陣子的檢視，林俊憲是真正提出「台南未來」的候選人，也才是值得市民信任的「桶箍」，真正能把台南團結起來的「唯一選擇」。

