民進黨台南市長初選 陳亭妃啟動鐵馬行動

（中央社記者張榮祥台南1日電）民進黨台南市長初選進入最後關鍵，投入參選的黨籍立委陳亭妃今天啟動「行動政府．行動正能量」鐵馬行動，將以11天騎遍全市37個行政區，也讓市民看見她長年為台南努力的過程。

陳亭妃今天在永華市政中心啟動「行動政府．行動正能量」鐵馬行動，以11天橫跨台南37個行政區，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書、YouTube直播，讓民眾隨時掌握行程。

陳亭妃表示，鐵馬行動不是形式，而是她長年堅持「行動政府」精神的延伸，以最踏實方式將政策和關心帶到人民身邊，也用人民力量守護台南未來。

陳亭妃說，1月1日至11日的鐵馬行動有不同含義，代表她27年來苦幹實幹、一步一腳印，且一路站在領先位置。（編輯：黃世雅）1150101