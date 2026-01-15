民進黨台南市長初選 陳亭妃險勝林俊憲





民進黨台南市長初選陳亭妃勝出，第一時間已與林俊憲委員通上電話致意，陳亭妃表示，感謝一路以來人民的陪伴與鞭策，讓她在服務台南的道路上始終不敢鬆懈。她強調，現在邁入第28年，人民要繼續鞭策我，共同承擔新任務，要和所有台南人作伙把台南顧好。

林俊憲表示，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。今天的初選結果，代表我個人努力不夠，我完全尊重，也坦然接受市民的選擇。接下來，我將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

廣告 廣告

陳亭妃指出，27年來的每一步，都不是一個人走過來的，是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒她、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待。」她強調，政治不只是掌聲，也需要承擔與自省，而這正是她一路走來始終放在心上的事。

談到未來，陳亭妃也特別感謝賴清德總統，自己在政見發表會中曾提到，賴清德當年參與第一屆大台南市長初選的過程，是她非常重要、也非常珍貴的學習歷程。

陳亭妃進一步表示，未來也將持續向賴總統請益台南治理的經驗，並向賴主席保證，2026年的台南市長選舉一定不會讓他擔心，而且「一定要大贏」，為2028年賴清德總統連任奠下最穩固的基礎。她強調，台南是賴總統的本命區，在藍白合態勢下，更要在台南贏得比2024年更亮眼的成績。

針對接下來的布局，陳亭妃表示，將第一時間主動安排拜訪林俊憲委員、黃偉哲市長，以及國文、宜瑾、惠員等立委同事，並將林俊憲委員的市政規劃一同納入政策白皮書，未來更與2026年並肩作戰的議員夥伴深入交流。

她指出，面對藍白合縱連橫、變數極高的政治局勢，台南更需要一個團結、穩定、能打勝仗的團隊，亭妃有信心，六戰六勝謝龍介，和議員們組成最強陣容，打出一支漂亮的全壘打。

陳亭妃也特別感謝王世堅委員在此次初選過程中，三次在最關鍵時刻站出來相挺。堅哥讓我再次感受到，政治是有溫度的。這份溫暖，將成為她繼續前進的重要力量。

更多新聞推薦

● 政院拍板老農津貼調高至1萬元 逾53萬人受惠