民進黨台南市長初選 2參選人騎鐵馬辦造勢衝刺

（中央社記者楊思瑞台南4日電）民進黨台南市長初選進入倒數階段，參選人立委陳亭妃今天持續以鐵馬行動深入地方；另一參選人立委林俊憲則在安南區舉辦「團結挺憲大會」造勢活動，爭取民眾支持。

民進黨台南市長提名作業預定12至17日進行初選民調，黨內參選人包括陳亭妃、林俊憲2人。

陳亭妃「行動政府．行動正能量」37區鐵馬行動今天邁入第3天，上午抵達六甲區，她說，這次鐵馬行動除了走進各行政區，也因一款特別設計的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」掀起支持者熱烈討論，沿途詢問度高、索取踴躍。

廣告 廣告

陳亭妃表示，勳章設計象徵她8年把台南37區走透透，已將台南藍圖做了最完整規劃，從產業、漁業、農業、觀光、社會福利、交通、教育、體育、災害演練、警消福利、行動政府等，已經在政見發表中向市民報告。

陳亭妃說，這枚勳章除了是她苦幹實幹、鐵馬精神的象徵，也寓意她27年政治歷程，雖然一路走來歷經無數抹黑、莫須有攻擊，但是因為支持者陪她挺過、走過，才能走到今天，要成為台南400年來第一位女市長，就必須經過所有磨練與考驗，支持力量的匯聚就是推動她向前最大動力。

林俊憲下午在安南區舉辦「挺憲團結大會」，吸引大批支持者湧入，台南市議長邱莉莉、副議長林志展與多名議員出席站台，前行政院長蘇貞昌也上台助講。

林俊憲致詞表示，民進黨就要決定由誰代表參選下任台南市長，個人責任重大，除了帶台南起飛，做好中央與地方最好橋梁，並且要有辦法團結地方，而民進黨堅持台灣價值不能變，這樣才能選得贏，現在情勢與過去不同，民進黨要更加團結才行。

他說，國民黨只怕團結的民進黨，而代表民進黨的人不能違背這個團隊，走在正確道路才能領導城市繼續發展，希望大家一起顧好台灣的和平、安全、繁榮，支持總統賴清德，台南就交給林俊憲，朝向進步、幸福、溫暖城市發展。

蘇貞昌表示，希望大家從3個角度檢視未來市長參選人，首先是看從政過程的操守品行，第二是要能與議會互動良好，第三則是要與行政院、總統互動，能替台南爭取資源，相信台南民眾應該會判斷哪一個比較好，把正派、會做事的林俊憲「牽起來」，使未來4年台南繼續進步，全國都看得起。（編輯：李錫璋）1150104