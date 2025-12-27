民進黨台南市長提名政見會今開跑 林俊憲：有25名議員、3名立委支持我

即時中心／林韋慈報導

民進黨今（27）日舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，兩者從台南至台北參與發表，並於晚間8時展開政見發表。





林俊憲表示，今日從台南北上台北，感受到天氣寒冷、交通略顯壅塞。他強調，希望這場初選是一場「君子之爭」，呼籲對手不要因民調起伏而緊張，選舉應以平常心面對。

他指出，此次政見會重在正面論述，讓選民能同時比較候選人，檢視誰更適合擔任未來的台南市長，也讓市民看見參選人已做好準備。他也坦言，政見會僅舉辦一場略感可惜，過去曾建議多辦幾場，但仍感謝黨中央的安排。

最後，林俊憲強調，初選制度是民進黨實施20多年的重要規則，所有黨員都應遵守黨紀、接受結果。他表示，初選結束後，落敗者要尊重結果，勝出者則要負責整合。他有信心整合「台南隊」，目前已有25名議員及3名立委支持，「國民黨最怕的不是民進黨任何一位候選人，而是團結的民進黨」，並對勝選充滿信心。

