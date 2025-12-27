民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到

即時中心／林韋慈報導

今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。





陳亭妃在結論時表示，過去27年來，人民可以清楚看見民進黨從在野走向執政的歷程，而她自己也參與其中的每一個階段。她回顧2008年民進黨低潮時期，當時區域與不分區僅剩27席，她與管碧玲、林淑芬同在教育文化委員會，審查《地方制度法》時，曾趴在主席台前長達11個小時，強調「這些難道不都是過程嗎？」她指出，民進黨就是從27席一路努力，最終才在補選中翻轉局勢。

陳亭妃也提及近日與國民黨立委陳玉珍的衝突事件，表示相關畫面大家都看得到，甚至國民黨議員徐巧芯曾在直播中直言「故意絆倒她」，她也因此提出告訴。她指出，她也不知道為什麼目前法院還不開庭，導致外界誤以為她未提告，她2次強調「我有提告」。

她最後表示，這一路走來承受不少抹黑與攻擊，但選擇不多作回應，因為她相信，27年來的從政歷程禁得起檢視，「人民都看得到」。

