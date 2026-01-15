民進黨台南市長黨內初選 陳亭妃勝出將對戰謝龍介

根據民進黨中央公布的民調結果，陳亭妃對上國民黨謝龍介為60.8％比13.8％；林俊憲對上謝龍介則為58.1％比21.6％，2人民調成績都贏過謝龍介，但陳亭妃民調險勝林俊憲2.7個百分點。

根據民進黨初選規則，台南市長「憲妃大戰」由陳亭妃勝出，民進黨預計21日召開中執會正式提名。

謝龍介也回應表示，陳亭妃是可敬的對手，期待未來打一場高規格的選戰。