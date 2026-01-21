民進黨台南市鬧內訌！陳亭妃批切割協議「故意讓我難看」 黃暐瀚揭貓膩：謝龍介成最大贏家、賴清德黨魁恐不保

台南市長選戰內鬥浮上檯面！民進黨立委陳亭妃昨（20）日拜會台南市議會黨團，卻因拒絕簽署一份包含「切割郭信良」在內的三點協議，遭到議長邱莉莉與市黨部主委郭國文公開表示遺憾。政治評論員黃暐瀚在廣播節目《黃暐瀚撞新聞》中指出，這份協議「針對性極強」，背後隱藏的政治操作可能反而讓國民黨的謝龍介坐收漁翁之利。

協議三重點鎖定陳亭妃？黃暐瀚劃出「貓膩」

該份聲明的內容，要求參選人必須：

秉持民進黨精神，堅決與郭信良關係明確切割。 不得輔選國民黨籍、其他黨籍或攻擊本黨之無黨籍候選人。 大選後正副議長選舉必須尊重黨團自主。

黃暐瀚分析，雖然「清廉勤政愛鄉土」沒人會反對，但要求與郭信良切割顯然是針對陳亭妃。他反問，「名單中也有其他議員有案在身，難道所有人都要切割？」他更舉例，難道桃園議員參選人也要寫聲明跟鄭文燦切割嗎？

陳亭妃認為被針對

黃暐瀚於節目中透露，他致電陳亭妃詢問不簽署的原因。陳亭妃表示，對於民進黨「清廉勤政愛鄉土」的精神絕對沒有問題，但她質疑：「為什麼要做一個事情是跟誰切割？」。

陳亭妃更直言，若按此邏輯，難道所有可能有案在身的人都要切割嗎？她舉例，在立委林宜瑾選區要參選議員的人，難道也要對外聲稱因為林宜瑾有案，所以必須切割？。陳亭妃認為，這種要求顯然是針對她個人，意圖在選前讓她難堪。

不得輔選無黨籍？黃暐瀚：當市長能不尋求支持嗎？

除了切割特定人選，協議中還要求「不得幫國民黨籍或其他黨籍、無黨籍輔選」。對此，黃暐瀚分析，台南有許多無黨籍的力量，作為市長參選人，理應尋求廣泛的無黨籍支持。

黃暐瀚指出，這份協議中關於「切割」與「限制輔選」的部分若去掉，再來考慮要不要簽比較合理，現在的做法純粹是在製造民進黨內部紛爭。

黃暐瀚警示：台南若倒 賴清德黨主席身分恐怕也難以保住

對於這場內鬥，黃暐瀚認為國民黨謝龍介現在恐怕高興到睡不著覺。他嚴肅分析，民進黨若持續內亂導致國民黨當選，對賴清德總統而言將是毀滅性的打擊。

黃暐瀚感嘆，這種做法只是在讓民進黨內部紛爭擴大。他示警，若台南這塊民主聖地因內亂倒下，賴清德總統作為黨主席的威信將直接受到衝擊，「台南一倒、直接斷頭」，黃暐瀚示警，台南是賴清德的老家與防線，一旦失守，賴清德的黨主席身分恐怕也難以保住，而謝龍介現在恐怕已經「高興到睡不著」。