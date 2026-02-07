民進黨台南換妃非空穴來風？他抓林俊憲看板怪怪的：新系、挺憲派早有動作

​2026年縣市長大選年春節倒數，今年初民進黨內競爭激烈的「南二都」人選備受關注，台南市長初選方面，民進黨立委陳亭妃最終以些微差距擊敗立委林俊憲，將對上國民黨早定於一尊的立委謝龍介。然而，國民黨青年部前主任陳冠安6日貼出地方一張競選看板直呼，​「台南換妃，絕不是空穴來風！」

陳冠安上月曾在臉書質疑，民進黨台南初選結束，新潮流還卻在民進黨中執會上討論藍白有沒有介選台南？這是想要用程序有瑕疵之名，質疑初選結果削弱陳亭妃的正當性。他還提到，且台南市議長邱莉莉等挺林俊憲議員在陳亭妃前來拜會時，提出不可能接受的聲明條件要求簽署；若陳亭妃一直無法有效整合泛綠，然後初選程序又有「瑕疵」，那新潮流、林俊憲派就有「正當理由」，來發起「換妃」。

民進黨台南可能換掉陳亭妃？陳冠安：林俊憲看板有待考證

陳冠安6日則在臉書表示，他就此前預測因為新系持續不服，民進黨台南可能有「換妃」後，有網友傳來一系列台南照片，初選結束快1個月了，和陳亭妃硬幹的議長邱莉莉，和林俊憲的「台南最好」的合掛看板竟還在街頭聳立，值得注意的是，林俊憲的職稱從「市長擬參選人」改為立委，這究竟是初選時所掛，還是新掛的？仍有待考證。​

陳冠安進一步說，若真是新掛的，那就相當有趣了。他提到，除了這面看板外，台南各地至今都還有林俊憲的看板尚未下架。這到底是因為看板王看板太多，人力不足難以全面下架，掛到自己都忘了哪些地方有看板，還是另有所圖？「不知道陳亭妃現在跑行程，在路上一直看到林俊憲的看板，是否會心驚膽跳呢？」

