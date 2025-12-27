民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性

藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。

吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲妃之爭，在局勢不斷變化的情況下，陳亭妃一直都有被翻盤的可能。不過吳子嘉也強調，翻盤機率沒有科學依據，不要隨便講。

民進黨立委林俊憲。（資料照，柯承惠攝）

「林俊憲是否可以一舉翻盤，不能排除這個可能性」，吳子嘉分析，雖然目前看起來還是陳亭妃占優勢，但考量到民進黨新潮流所有的公職人員，這周起各自分了責任區、連續做4場大型活動，局勢還有變化可能。

至於掀起討論的內參民調，媒體人謝寒冰在《新聞大白話》節目中分析，無論是《鏡報》還是《匯流新聞網》的民調，都可以發現林俊憲支持度後勢看漲，雖然尚未超過陳亭妃，但出線機率確實大幅提升，對賴清德來說「就是穩了」；不過現場來賓也對綠營人選大幅領先謝龍介一事感嘆「領先到有點誇張」。

值得注意的是，民進黨重申，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，呼籲各大媒體、民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定；即政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

