民進黨台南高雄嘉義縣市長初選民調決戰 黨中央5禁令違規最重取消資格

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調。民進黨中央今天公告，自明 （9日）零時起，各候選人及競選團隊不得參加媒體專訪、不能播出廣告、不能購買置入式行銷新聞，也不能發布或引用民調；若違規情節重大者，取消其初選資格。

民進黨參選台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；



民進黨今天表示，2026年民進黨直轄市長暨縣市長（高雄市、台南市、嘉義縣）初選民調，預計於1月12日至1月17日進行；從9日零時起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得有下列行為：



一、參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體所作專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式宣傳。



二、於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告（含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告）。



三、藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。



四、於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上網路媒體，購買置入式行銷新聞。



五、發布、引用民調或其他預測市場結果。



民進黨表示，這是依「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第10條第1項第3款辦理。根據民進黨相關辦法規定，若違反者，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會，違規情節重大者取消其初選資格。若仍具初選資格之候選人在2人以上時，應重新進行民調作業。