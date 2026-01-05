民進黨台南、高雄初選殺翻 謝寒冰曝出線人選「德意志不可逆」

民進黨台南、高雄市長初選殺得激烈，高雄由立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩4人角逐；台南則是立委林俊憲與陳亭妃展開激烈對決。媒體人謝寒冰4日在政論節目中預測，若情勢未有重大變化，總統身兼民進黨主席賴清德將力挺賴瑞隆出戰高雄，而台南部分則看好林俊憲最終勝出。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

針對高雄市長選戰，謝寒冰4日在《新聞大白話》節目中分析，邱議瑩持續嘗試改變過往給人「恰北北」的強硬形象，但轉型是否成功仍有待觀察。他提到許智傑曾表示「媽祖是中華民族的人，不是中國人」，質疑這樣的邏輯令人費解，並認為賴清德關注的焦點不會放在許智傑身上。

謝寒冰認為賴瑞隆會從民進黨高雄市長初選中出線。（資料圖／中天新聞）

謝寒冰進一步指出，以目前狀況來看，林岱樺脫黨參選的可能性不高。他表示，若林岱樺膽敢脫黨參選，其司法審理程序可能會加速進行，關鍵在於她是否敢與賴清德正面對抗到底。謝寒冰預測，若高雄選情沒有太大變化，賴清德仍會力挺賴瑞隆，而英系與扁系則會轉向支持邱議瑩。他認為，無論是高雄或台南的選戰，都呈現出賴清德、新潮流與其他派系之間的權力角力。

謝寒冰不認為陳亭妃最終敢脫黨參選。（資料圖／中天新聞）

關於台南市長初選，謝寒冰提到有一份民調顯示林俊憲終於領先陳亭妃。他表示不清楚該民調的執行方式，但質疑在此時有私人委託進行民調，且做出與其他民調不同的結果，背後目的為何，相信大家心知肚明。謝寒冰強調，不論民調結果如何，他看好林俊憲最後會在台南初選中出線。

謝寒冰解釋，他認為賴清德的「德意志」不可違逆，賴清德應該會極力朝這個方向推動。他也提出疑問，若賴清德真的讓林俊憲出線，陳亭妃是否會選擇脫黨參選？謝寒冰認為這種可能性相當低。

