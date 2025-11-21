民進黨和議長合作終結「傅氏王朝」？張峻證實「黨有來接洽」、徐國勇回「未知數」：他是好人選
無黨籍花蓮議長張峻過去力挺罷免藍委傅崐萁，更在馬太鞍堰塞湖災後腳踹傅崐萁會議桌，近日被傳出可能和民進黨合作選花蓮縣長。張峻昨（20）日證實「民進黨確實有來接洽」，但目前重建災區優先，民進黨秘書長徐國勇則說，這是未知數，張峻是好人選，但民進黨自己也有好人選。
民進黨積極佈局2026地方大選，近日傳出有意和張峻展開合作，張峻昨日證實「民進黨確實有來接洽」，但目前以光復重建，鳳林、萬榮堤防缺口溢流防災工作優先，保障民眾日常生活回歸是最重要的任務。
至於和民進黨合作可能性？張峻僅說，後續再視情況而定，但他認為花蓮確實需改變，希望讓花蓮發展更好。
而民進黨秘書長徐國勇今天出席第46屆台北國際音響大展開幕典禮，會前受訪被詢及是否可能與張峻合作。徐回應「未知數」，因為張峻也沒有宣布要參選，也不曉得其立場如何，張峻是花蓮的好人選，民進黨也有自己的好人選。
徐國勇再說，會不會有合作，以後再來談，選對會裡都有相關討論，大家也都有這方面的猜測，他要明白地說，花蓮正在討論中。
（圖片來源：三立新聞）
