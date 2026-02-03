民進黨和AIT唱雙簧／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

民進黨中國部2月1日發布數據指出，共機擾台5年來已急遽攀升近15倍，從2020年的380架次的零星行動，演變到2025年5709架次的高頻日常化常態操作，台海安全情勢持續惡化，第一島鏈整體緊張程度同步升高，中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，台海只是其中最關鍵的一環，對台軍事壓迫，是中國野心的起點與試驗場。

另一邊，AIT頻頻在台軍購問題上施壓，谷立言高調宣稱，支持民進黨政府軍購預算，強調「自由不是免費的」，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，希望台灣的政黨把安全與國防，視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。賴清德更是不斷呼應，在野黨儘快在立法院排審1.25兆國防特別預算。

為了美國軍火商的利益，谷立言竟然赤裸裸干涉台灣內政，民進黨和AIT顯然就是在唱雙簧，營造共機大軍壓陣的威嚇景象，訴諸恐懼，非要拿到那1.25兆的特別軍費用以「抗中保台」不可。中國為何已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，並藉此逐步推移既有安全邊界？孰令致之？怎會招來強度、密度一次比一次大的圍台軍演，搞到如今海峽中線、防空視識別區都沒了，甚至逼近我方12海浬領海與領空基線。

近十年民進黨屢屢踐踏台獨紅線，企圖倚美、以武謀獨，天天琢磨著怎麼和大陸切割，怎麼把台灣從中國分裂出去，故意離間兩岸對立，都讓大陸感知危險挑釁。於是，解放軍加大巡弋、開展實戰化演訓，形成了常態化、體系化的佈局，建構了全方位、無死角的防控體系，也是被民進黨逼出來的反制措施。(照片翻攝網絡)