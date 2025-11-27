民進黨員山鄉縣議員初選民調公布 25歲李姿婷年輕力量出線

民進黨員山鄉縣議員初選民調公布，李姿婷出線。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

民進黨員山鄉縣議員初選民調結果於今（廿七）日公布，由現年廿五歲的李姿婷百分之五十三支持率勝過立委陳俊宇特助陳玉麟百分之四十七。縣黨部指出，兩位參選人都是縣黨部的執行委員，在員山鄉都非常勤走基層，為員山的未來共同努力打拼。

縣黨部期盼，李姿婷同志年紀輕輕不過非常努力，獲得多數鄉親的肯定，未來她能夠發揮熱情、創意，為員山帶來不一樣的年輕活力；同時也鼓勵陳玉麟同志能持續深耕基層、延續服務熱忱，並追隨陳俊宇立委的腳步，與黨內夥伴共同為明年的五合一選舉齊心努力，唯有一棒接一棒、團結邁步向前，才能讓民進黨在宜蘭形成更堅實的力量，共同守護鄉親的期待。

李姿婷為正國會秘書長李建興的女兒，大學畢業後就在中央黨部接受訓練，是民進黨優秀的年輕戰力。二O二四年，時任宜蘭縣議員的陳俊宇轉戰立委成功當選，依法員山鄉需辦理縣議員補選。李姿婷當時就曾表示參選意願，不過為了地方和諧，選擇禮讓前輩參選。