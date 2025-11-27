民進黨員山鄉縣議員初選民調揭曉 李姿婷勝出

民進黨員山鄉縣議員初選民調揭曉，由李姿婷百分之五十三支持率勝出。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民進黨員山鄉縣議員初選民調揭曉，由二十五歲的李姿婷百分之五十三支持率勝過立委陳俊宇特助陳玉麟百分之四十七，二人都同屬正國會系統，李姿婷將代表民進黨參選員山鄉縣議員。

員山鄉有兩席縣議員，本屆原是國民黨的黃浴沂、民進黨的陳俊宇，藍綠各占一席；陳俊宇去年初當選立委，出缺的縣議員須辦理補選，民進黨推前鄉民代表藍萬義應戰，盼能守住綠營議員席次；國民黨則由鄉長張宜樺的妻子黃雯如出馬。未料，綠營守成失利，由黃雯如當選議員。

員山鄉縣議員黨內初選二十六日完成民調，二十七日上午在民進黨縣黨部開封公布結果。民進黨宜蘭縣黨部表示，陳俊宇當選立委，出缺席次，經補選民調，雖李姿婷勝出，原就有參選機會，後因黨內種種問題退出選舉，禮讓給藍萬義。

李姿婷表示，上次補選比較不一樣，因為不是聯合大選，民進黨支持者投票率比較低，國民黨那邊有鄉長的行政資源，集結的比較強，明年是九合一大選，她會努力贏回員山鄉議員席次。