民進黨員山鄉長提名化競爭為團結 李筱婷脫穎而出成最強人選
▲民進黨員山鄉長提名李筱婷脫穎而出成最強人選，化競爭為團結。（圖：民進黨宜蘭縣黨部提供）
近期隨著民進黨在宜蘭縣各鄉鎮參政人選的宣布，黨內提名作業一度呈現競爭態勢的員山鄉鄉長結果出爐，民進黨宜蘭縣黨部今(廿一)日宣布員山鄉長提名人選，徵召現任鄉民代表李筱婷參選，縣黨部表示，黨內有多位優秀人才表達意願，在協調整合下，各方逐漸凝聚共識，達成最符合地方期待的安排，這次整合不僅避免了資源內耗，更展現民進黨的團隊精神。
縣黨部表示，唯有團結一致、攜手向前，才能回應鄉親期待，為員山帶來實質的進步。未來，縣黨部將全力支持李筱婷與地方民意代表、基層及鄉親攜手合作，打造更宜居、更有希望的員山鄉。
縣黨部表示，李筱婷長期深耘地方，對基層需求瞭若指掌，具備良好公眾形象與行政協調能力，並獲得員山鄉多數鄉民代表與村長的高度肯定，是最能夠凝聚地方向心力、推動鄉政發展的優質人選。
縣黨部進一步指出，特別感謝原表態投入競逐提名的張漢東前議員展現民主前輩的高度風範，願意以大局為念，接納縣黨部的整體布局，促成黨內團結，共同為員山的未來打下更穩固的基礎，不僅展現民進黨成熟的民主文化，也彰顯世代傳承的價值。
