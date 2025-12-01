民進黨啟動國安新兵培力 青年挺身守護台灣

（記者陳志仁／台北報導）民進黨今（1）日舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，由新聞輿情部主任吳崢主持，秘書長徐國勇、國策研究院顧問董立文、中國事務部主任吳峻鋕出席；宣布即日起至12月14日開放報名，邀關心國安議題與國家發展的青年參與。

圖／民進黨今（1）日舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。（民進黨中央黨部提供）

徐國勇表示，「政治就是眾人之事」，尤其青年更是國家當下的主人翁，民進黨向來重視年輕政治人才培育，此次營隊旨在讓青年深化對台灣、民主與國家安全的理解，並在「印太第一島鏈」的戰略環境中，看見台灣的重要角色；面對中國持續以認知戰、輿論戰、心理戰等方式對台施壓，青年需具備辨識能力，才能共同打造「台灣之盾」。

廣告 廣告

吳峻鋕表示，國安人才養成需長期投入，不能臨時抱佛腳；本次營隊將於明年1月8日至11日在台北舉辦，預計招收24名學員，並透過 4 天 3 夜的專題課程、情境模擬、電腦治理模擬等訓練方式，強化青年在國安決策中的系統思考、團隊協作與政策分析能力。

節目《爸媽叫我不要談政治》共同主持人、曾參與營隊的馮艾立分享，活動讓青年能在模擬真實國安情境中即時做出決策，理解中共對台滲透、統戰與威脅的多元手段；他認為，國安議題如今不再是「遙遠的選修課」，而是所有領域青年都必須面對的現實課題。

董立文指出，賴總統在日前公布台灣的「國安行動方案」中已經表明，中國正加速在國際社會擴張「一中原則」解釋並矮化台灣地位，相關作為已成重大國安挑戰；總統賴清德日前公布的「國安行動方案」正是反制中國改變現狀的重要作法，而2026年國際局勢恐更為複雜，培力營的舉辦正逢其時。

培力營將報名時間從即日起，至12月14日（週日）晚上12:00截止，為兼顧營隊品質與學員安全，營隊將會進行書面審查及面試2個階段，並於12月18日至19日進行面試，並於24日公布錄取名單；有興趣的青年，可至民進黨中國部臉書及相關連結報名。

更多引新聞報導

徐春鶯涉反滲透遭羈押 戴瑋姍轟民眾黨護航甩鍋司法

香港大火警醒！陳啟能陳俊維促新北全面體檢工地消防安全

